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Kanserle mücadelede 'devrim niteliğinde' adım

#Kanser#Bilim#Dünya
Kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım

Bilim insanları kadınlarda dört farklı kanser türünü tespit etmek için tek test geliştiriyor. Söz konusu test ile uzmanlar, rutin yayma testinden alınan hücreleri kullanarak yumurtalık, meme, rahim ve rahim ağzı kanseri geliştirme riskini tahmin edebilecekler.

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Bilim insanları rahim ağzı taraması sırasında toplanan tek bir numuneyi kullanarak bir kadının dört farklı kanser riskini tahmin etmek için bir test geliştiriyorlar.

Nature Communications dergisinde yayınlanan iki makaleye göre, uzmanlar rutin bir smear testinden elde edilen servikal hücreleri kullanarak yumurtalık ve meme kanserini tespit edebilir veya gelişme olasılıklarını tahmin edebilir.

Araştırmacılar ayrıca kadınların kanser riskini belirlemek için kullanılan WID testinin rahim ve rahim ağzı kanserini tahmin etme kabiliyetine bağlı olarak daha fazla sonuç alınacağını belirtti.

Uzmanlar, test sayesinde genç kadınlarda dört kanserin tümünün daha erken tespit edilmesini ve hatta kanser başlamadan önce durdurulmasının sağlanabileceğini belirtti ve bu durumu 'devrim niteliğinde' olarak özetledi.

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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eve Appeal'ın CEO'su Athena Lamnisos şu ifadeleri kullandı;

'Kadınları etkileyen en yaygın dört kanser için, özellikle de şu anda erken bir aşamada tespit edilmesi en zor olanlar için tek bir testten yeni bir tarama aracı oluşturmak devrim niteliğinde olabilir.'

Şu anda, yumurtalık kanserlerinin yüzde 75'i, tümörlerin yayıldığı geç bir aşamada teşhis edilmektedir. Araştırmayı yapan ekip testlerinin bu duruma son verebileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, yumurtalık kanseri olan 242 ve olmayan 869 kadından servikal hücre örnekleri kullandılar.

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Daha sonra 14 bin epigenetik değişikliği ölçtüler ve yumurtalık kanserinin varlığını tespit etmek veya tahmin etmek için kullanılabilecek bir DNA imzası belirlediler.

Bu yöntem yumurtalık kanserli 50 yaşın altındaki kadınların yüzde 71.4'ünü ve 50 yaşın üzerindeki kadınların ise yüzde 54,5''ünü %75 özgüllükle belirlemelerini sağladı.

İkinci çalışmada, araştırmacılar, kötü prognozlu meme kanserli 329 kadından ve hastalığı olmayan 869 kadından alınan servikal hücre örneklerindeki epigenetik değişiklikleri analiz etti.

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Innsbruck Üniversitesi ve UCL'den Prof Martin Widschwendter, 'Çalışmalarımız tamamen yeni bir yaklaşım benimsedi ve tek bir servikal tarama örneğinde birkaç farklı epigenetik ayak izini değerlendirerek bir bireyin birden fazla kanser riskini değerlendirdi' dedi.

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Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve genellikle mamografi ve ardından biyopsi ile tespit ediliyor.

Kendisine hastalık teşhisi konan meme kanseri cerrahı Liz O'Riordan, 'Bu araştırma inanılmaz derecede heyecan verici' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

'Şu anda 50 yaş altı kadınlarda meme kanseri tarama testi yok. Bu test meme, yumurtalık, rahim ağzı ve rahim kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınları genç yaşta belirlemeye yardımcı olabilirse bu bildiğimiz her şeyi değiştirecek.'

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#Kanser#Bilim#Dünya

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