Avustralyalı oyuncu Julian McMahon kansere yenik düştü

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Oyuncunun eşi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada 56 yaşındaki McMahon’un “kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü” söyledi. McMahon, iki plastik cerrahın hayatlarını konu alan “Nip/Tuck”ta Dylan Walsh ile birlikte rol almıştı. Dizi 2003-2010 yıllarında altı sezon sürdü ve 18 Emmy ödülüne aday gösterilerek en iyi protez makyaj dalında ödül kazanmıştı. Aktör ayrıca yakın zamanda “FBI: Most Wanted” ve Netflix’in “The Residence” dizilerinde rol almıştı. Oyuncu son olarak 2 Mayıs’ta vizyona giren yeni Nicolas Cage filmi “The Surfer”da yer almıştı.