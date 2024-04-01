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Kanserde umut veren gelişme! Yıllar önceden teşhis edilecek

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#KANSER#İngiltere#Araştırma
Kanserde umut veren gelişme Yıllar önceden teşhis edilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 07:00

İngiltere’de kanser araştırmaları enstitüsü, hücrelerdeki değişiklikleri yıllar önceden tespit edebilen testler geliştirerek doktorlara çok daha erken teşhis imkânı tanımayı amaçlıyor.

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde yakın zamanda açılan kanser enstitüsünde görevli bilim insanları, hücrelerdeki değişiklikleri tümöre dönüşmeden yıllar öncesinden saptayabilmek için çalışmalara başladı. İsmi açıklanmayan bir bağışçıdan kısa süre önce 11 milyon sterlin bağış alan “Erken Kanser” isimli enstitü, tümörlerle semptomlar ortaya çıkmadan önce mücadele etmenin yollarını bulmaya odaklanıyor.

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Araştırmacılar kanserin gelişmesinin, hastalarda kendini göstermeden önce bazen on ya da yirmi yıl kadar bile sürebileceğine dikkat çekiyor. Enstitü Başkanı Profesör Rebecca Fitzgerald, “Şu anda birçok kanseri geç tespit ediyoruz ve giderek daha pahalı hale gelen ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Olaya farklı bir perspektiften bakmamız gerekiyor” diyor. Ensititünün geliştirdiği yöntemlerden biri, sünger benzeri bir hap sayesinde yalnızca yemek borusu kanseri öncesi hücrelerde bulunan bir proteini tespit etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, genetik olarak tümörlere yatkınlığı olan kişilerin belirlenmesi de planlardan biri.

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#KANSER#İngiltere#Araştırma

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