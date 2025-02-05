Kanserde tehlikeli artış

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Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Kanser Araştırmaları Ajansı, hiç sigara içmemiş kişiler arasında akciğer kanseri teşhisi konulan kişilerin oranının arttığını açıkladı. Ajansa göre dünya çapında tütün kullanmayan kişilerde akciğer kanseri, kanser ölümlerinin beşinci en yüksek nedeni olarak tahmin ediliyor.

DÖRT KANSER TİPİNDEN BİRİ

Raporda, sigara içmeyenlerde akciğer kanserinin neredeyse yalnızca ‘adenokarsinom’ (vücudun mukus salgılayan hücrelerinden kaynaklanan bir kanser tipi) olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Bulgulara göre akciğer kanserinin dört ana alt tipinden biri olan “adenokarsinom”, 2022’de erkeklerde küresel akciğer kanseri vakalarının yüzde 45.6’sını, kadınlarda ise yüzde 59.7’sini oluşturdu. Hiç sigara içmeyenler arasında adenokarsinom tipi akciğer kanseri vakalarının oranı ise yüzde 70 olarak tespit edildi.

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HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİSİ

Çalışmada, “hava kirliliğinin, dünya çapında hiç sigara içmemiş kişiler arasında akciğer kanseri vakalarının artmasını açıklayan önemli bir faktör olduğu” belirtildi. Akciğer kanseri, dünya çapında kanserden ölümlerin birinci nedeni. Bilim insanları, sigara içmenin ötesinde akciğer kanserine neyin sebep olduğunu öğrenmek için çalışıyor. Kanser Araştırmaları Ajansı’ndan Dr. Freddie Bray, İngiliz The Guardian’a verdiği röportajda, “Sigara içmenin akciğer kanserinin ana nedeni olarak kabul edilmediği vakalarda, hava kirliliği gibi olası faktörleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor” dedi.

PRENSES’TEN ‘KANSER GÜNÜ’ PAYLAŞIMI

Galler Prensesi Kate Middleton, 4 Şubat Dünya Kanser Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Geçen yıl kanser tedavisi gören Prenses, 6 yaşındaki oğlu Prens Louis tarafından çekilen ve ormanda kolları açık şekilde poz verdiği bir fotoğrafını, “Hastalığın ötesinde yatan her şeyi beslemeyi unutmayın” notuyla paylaştı. Middleton’ın paylaşımına çok sayıda destek yorumu geldi. Geçen yaz kanser tedavisini tamamlayan Prenses, kademeli olarak kraliyet görevlerine geri dönmeye başladı.