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Kanserde korkutan tablo

Güncelleme Tarihi:

#DSÖ#KANSER#Rapor
Kanserde korkutan tablo
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

Dünya Sağlık Örgütü, hazırladığı raporda kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti. Rapora göre, acil önlem alınmaması halinde 20 milyon olan yıllık vaka sayısı 2050’de 35 milyona çıkacak.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın hazırladığı “2026 Küresel Kanser Durum Raporu”, kanser yükünün giderek arttığını ortaya koydu. Rapora göre kanser nedeniyle her gün 26 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, yılda 20.6 milyon yeni vaka ve yaklaşık 10 milyon ölüm kaydediliyor. Acil önlem alınmaması halinde yıllık vaka sayısının 2050’de 35 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

EŞİTSİZLİK FARK YARATIYOR

Raporda, kanserin önlenmesi, erken tanısı ve tedaviye erişimde ülkeler arasındaki eşitsizliklerin milyonlarca kişiyi etkilediği vurgulandı. Yüksek gelirli ülkelerde meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde 87’si beş yıl hayatta kalırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 42’de kalıyor. Ülkelerin 3’te 1’inden daha azında kanser tedavisi evrensel sağlık sigortası kapsamına giriyor.

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EN ÇOK ÖLÜM AKCİĞERDEN

2024 verilerine göre Asya, küresel kanser vakalarının yüzde 50.7’sini ve ölümlerin yüzde 56.5’ini oluştururken, Avrupa dünya nüfusunun yalnızca yüzde 9’una sahip olmasına rağmen vakaların yüzde 21’ini taşıyor. Raporda akciğer kanserinin ölümlerde ilk sıradaki yerini koruduğu belirtilirken, vakaların yaklaşık 4’te 1’inin HPV, hepatit B ve C, Helicobacter pylori enfeksiyonları, tütün ve alkol kullanımı, obezite ile yetersiz fiziksel aktivite gibi önlenebilir risk faktörleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

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#DSÖ#KANSER#Rapor

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