Kanserde çığır açan devrim! 2 saatlik tedavi, 2 dakikaya indi

İngiltere’de kanser tedavisinde kullanılan “pembrolizumab” adlı immünoterapi ilacı, yeni enjeksiyon formuyla sağlık sistemine girdi. Daha önce damar yoluyla ve yaklaşık iki saat süren uygulama, artık yalnızca 1–2 dakikalık bir iğneyle yapılabiliyor. Her yıl binlerce hastanın bu yöntemden yararlanması bekleniyor.

SÜREYİ CİDDİ ORANDA KISALTIYOR

Yeni yöntem, bağışıklık sistemini baskılayan PD-1 proteinini hedef alarak kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlıyor. Bu tedavi, kemoterapiden farklı olarak kanser hücrelerini doğrudan hedef almak yerine bağışıklık sisteminin önündeki engelleri kaldırarak vücudun kendi savunmasını harekete geçiriyor. Her hastada kemoterapinin yerine geçmese de bazı durumlarda alternatif ya da tamamlayıcı bir seçenek olarak kullanılıyor. Ancak asıl değişim tedavinin etkisinde değil, uygulanma hızında yaşanıyor. Yeni form, halihazırda damar yoluyla (intravenöz) ve özel steril odalarda verilen pembrolizumabın yerini alacak. Üç haftada bir yaklaşık 1 dakika ya da altı haftada 1-2 dakika süren enjeksiyon, hastaların hastanede geçirdiği süreyi dramatik biçimde azaltıyor.

14 KANSER TÜRÜNDE UYGULANACAK

Yaklaşık 14 bin hastanın hâlihazırda kullandığı tedavinin bu yeni forma geçirilmesi planlanırken, sistem genelinde yıllık 100 bin saatten fazla zaman tasarrufu öngörülüyor. Bu da hem hastaların günlük hayatına daha hızlı dönmesini sağlıyor hem de sağlık ekiplerinin daha fazla hastaya ulaşmasının önünü açıyor. Yeni tedaviyle birlikte İngiltere Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 14 kanser türü için iki farklı immünoterapi seçeneği bulunuyor. Yeni uygulamanın İngiltere genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte, kanser tedavisinde hastane yükünün önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.