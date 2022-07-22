‘Kanser oldum’ dedi COVID çıktı

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Biden çalışma masasının önünde gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını “Gayet iyi hissediyorum” mesajıyla Twitter’dan paylaştı. Dört doz aşılı olduğu belirtilen Biden’ın, testi negatif sonuç verene kadar yüz yüze toplantılara katılmayacağı kaydedildi.

GÜNEŞ KANSER ETMİŞ

Biden, COVID olduğu açıklanmadan bir gün önce Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikte “kanser olduğunu” söyleyerek kafaları karıştırmıştı İklim krizi üzerine konuşma yaptığı sırada fosil yakıtlara işaret ederek, “Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık” diyen Biden’ın cümleyi şimdiki zamanla kurması yanlış anlamaya sebep olurken hatayı Beyaz Saray düzeltti. Açıklamada, Biden’ın göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanserini kastettiği belirtildi. “Melanom dışı cilt kanseri” olan Biden, başkanlık koltuğuna oturmadan önce operasyon geçirmişti. Yaşlılarda oldukça yaygın ve ölümcül olmayan hastalıktan korunmak için güneş kremi tavsiye ediliyor. Öte yandan Biden’ın doktorunun Kasım 2021’de yayımladığı raporda kanser, Başkan’ın iddia ettiği gibi kimyasal maddeyle değil, güneşte fazla vakit geçirmekle ilişkilendiriliyor.