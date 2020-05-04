Kanser ilacı korona umudu

GENEL merkezi Norveç’in Bergen şehrinde, yan kuruluşu ise İngiltere Oxford’ta bulunan BerGenBio şirketi, ilaç açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Normalde kanser tedavisi için geliştirilen ‘Bemcentinib’ isimli ilacın, COVID-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği duyuruldu.

‘ŞANS BU KEZ YÜZDE 80’

Şirketin yöneticisi Richard Godfrey, günde bir kez alınan ilacın, virüsün hücrelerde tutunmasının önüne geçtiğini söyledi. İlacın denemelerinin başarılı olduğunu belirten Godfrey, şunları söyledi: “Bence hapın yüzde 80 işe yarama ve hastalara yarar sağlama olasılığı var. Daha büyük bir şey bekliyorum çünkü denenmiş olan her şeyden çok farklı. Virüsün hayatta kalmasını durduruyoruz.”

SONUÇLAR HAZİRANDA

İngiliz basını da Norveç-İngiliz ortaklığı olan şirketin sadece 38 araştırmacıyla devasa araştırma enstitüleriyle yarıştığını yazdı. Günlük olarak kullanılan ‘Bemcentinib’ isimli ilacın ayrıca virüsün bağışıklık sistemini çökertmesinin önüne geçtiğine yönelik işaretler bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca 120 deneme hastasından ilkine önümüzdeki birkaç gün içerisinde ilaç verilmesinin planlandığı ve sonuçların haziranın sonunda beklendiği öğrenildi.