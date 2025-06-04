Kanser ilacı için dev ortaklık

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PROF. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu Alman BioNTech şirketi ve ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, ilacın hem geliştirilmesi hem de dünya çapında pazarlanmasının ortak yürütüleceğini duyuruldu. BNT327 kodlu ilaç, tümörlerin bağışıklık sistemini baskılayıcı etkilerine karşı mücadele etmeyi hedefliyor. Geniş yelpazede kanser türlerinde kullanılabileceği belirtilen ilaç, hem tek başına hem de diğer tedavi yöntemleriyle kombinasyon halinde uygulanabilecek.

11.1 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPACAK

İlacın akciğer kanserine yönelik 3. faz klinik çalışmaları hali hazırda devam ederken, yıl sonuna kadar meme kanserine yönelik yeni bir çalışma daha başlatılması planlanıyor. BioNTech, bu aday molekülün haklarını Çinli biyoteknoloji firması Biotheus’u satın alarak elde etmişti. Anlaşma kapsamında Bristol Myers Squibb, BioNTech’e toplam 3.5 milyar dolar ödeyecek. Belirli aşamaların başarıyla tamamlanması halinde, örneğin klinik gelişmeler, ruhsatlandırma ya da pazarlama başarısı gibi durumlarda BioNTech, ek olarak 7.6 milyar dolara kadar ek ödeme alma hakkı kazanabilecek. Anlaşmaya göre her iki şirket, klinik araştırma maliyetlerini eşit şekilde paylaşacak. Ayrıca, geliştirilen ilacın olası gelirleri ya da zararları da eşit oranlarda bölüşülecek.

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MRNA KANSERE DE ÇARE OLACAK

Koronavirüs salgını sırasında mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşıyla dünya çapında tanınan BioNTech, aynı teknolojiyle kanserle mücadelede de önemli adımlar atıyor. Şirketin hedefi, mRNA teknolojisi aracılığıyla bağışıklık sistemine kanser hücrelerini tanıma ve yok etme yeteneği kazandırmak.