Kanser aşısında ilk doz

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Bilim insanları, vücudun “kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve tekrar ortaya çıkmalarını engellemesini sağlayan” yeni mRNA aşısını test ediyor. BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen aşı, hastalığın en yaygın formu olan akciğer kanserini tedavi etmekte kullanılacak. Akciğer kanseri, dünya çapında her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

130 HASTADA DENENECEK

BNT116’nın birinci faz klinik denemeleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor. Ameliyat veya radyoterapiden önceki erken evreden, geç evre hastalığa veya tekrarlayan kansere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye, immünoterapiyle birlikte aşı uygulanacak. İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki Janusz Racz’a yapıldı. Racz’a altı hafta boyunca her hafta, ardından 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor” diye konuştu.

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COVID AŞISINA BENZER

İngiltere’deki araştırma merkezinden onkolog Prof. Siow Ming Lee, aşının basit bir prensiple çalıştığını belirterek “Bu yolla, kanser hücresindeki belirli antijenleri seçip hedefleyebilirsiniz” diyor. Aşı, koronavirüs aşılarına benzer şekilde haberci RNA (mRNA) kullanıyor ve vücudu kanser hücreleriyle savaşmaya hazırlıyor. Bu yolla kemoterapinin aksine, sağlıklı hücrelere dokunulmadan, vücudun kansere karşı bağışıklık tepkisi güçlendiriliyor.