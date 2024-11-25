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Kano macerası kötü bitti: Akıllı saati hayatını kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Turist#Akıllı Saat
Kano macerası kötü bitti: Akıllı saati hayatını kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 16:48

Litvanyalı turistin Avustralya macerası kötü bitti. 65 yaşındaki turist, kano yaparken suya düştü. Suda sürüklendikten sonra bacağı kayalıklara sıkışan turist, akıllı saatinin acil yardım sinyali göndermesinin ardından 20 saatlik operasyon sonucunda kurtarıldı.

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Avusturalya’yı ziyaret eden 65 yaşındaki Litvanyalı turistin Tazmanya eyaletindeki Franklin Nehri’nde yaptığı kano macerası kötü bitti.

Arkadaşlarıyla birlikte kano yapan turist, dengesini kaybederek suya düştü. Suda sürüklenmesi sonucu bacağı kayalıklara sıkışan turist bölgede mahsur kaldı.

Turistin kullandığı akıllı saatin, 1 saat sonra acil yardım sinyali göndermesinin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi.

Litvanyalı turist için başlayan zorlu kurtarma operasyonu 20 saat sürdü. Turistin bacağının kesilmesine karar veren ekipler, uzun uğraşlar sonucu turisti kurtarmayı başardı.

Sol bacağı kesilerek kurtarılan turistin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Turistle birlikte kano yapan 10 arkadaşı bölgeden uzaklaştırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Avustralya#Turist#Akıllı Saat

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