Kanlı saldırıdan sadece o kurtuldu! Mucize kız: Nong

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Dün Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletinde bulunan bir çocuk bakımevine düzenlenen saldırıda 24'ü çocuk 38 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 8'i ağır 12 kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı. Eski polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamrab saldırı sonrası karısı ve çocuğunu öldürerek intihar etti.



Yaralı çocukların bakımının yapıldığı servisten bir görüntü

Tayland kan donduran olay karşısında şoke olurken saldırıya ilişkin korkunç detaylar da bugün gün yüzüne çıktı.

Saldırganın kreşe girdiği zamanın çocukların uyku zamanı olduğu öğrenildi. Kamrab kreşe çocuğunu almak için girdi ancak çocuğunu bulamayınca tamamen kontrolden çıktı ve öğle uykusundaki masum çocuklara saldırdı.

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Gördü tanıkları saldırganın ayağı ile kapıyı kırıp odaya girdiğini, çocukları bıçakladığını ve daha sonra rastgele ateş açtığını anlattı.



Talihsiz çocuklar uykularında can verirken Nong Am adındaki 3 yaşındaki bir kız çocuğu kanlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Hikayesi bugün 'Mucize kız' başlığı ile dünya basınında geniş yer bulan kız çocuğunun başını altına soktuğu battaniye sayesinde fark edilmediği öğrenildi.



Saldırı sonrası ölü ve yaralı arkadaşlarının arasında öğretmenleri ve akrabaları ile beraber görüntülenen Nong Am'ın herşeyden habersiz fotoğrafı yürek burkarken, küçük kızın amcası öğretmelere ve polislere yeğenini koruduğu için teşekkür etti ve çocuklar arasından tek kurtulanın Nong olduğunu belirtti.

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KENDİ ÇOCUĞU DA AYNI KREŞTEYDİ

Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenlerin bakımevinden çıkarıldığı anlarda, bazı veliler sinir krizi geçirdi. Öte yandan, ülkede büyük yankı bulan saldırı sonrası Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha olayla ilgili acil soruşturma emri verdi.



Saldırgan Khamrab'ın polislik yaptığı dönemde gelen bir şikayet üzerine uyuşturucu kullandığı ve bu sebeple Ocak ayından bu yana polislik görevinden men edildiği tespit edildi. Kamrab'ın o dönemden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önce de uyuşturucu kullanımı sonrası eşi, komşuları ve yakınlarıyla problemleri olduğu öğrenildi. Saldırganın yakınlarından edinilen bilgiye göre, 2012'de Tayland Polis Akademisine katılan Kamrab'ın henüz lise yıllarından bu yana uyuşturucu problemi yaşadığı öğrenildi. Sicili oldukça kabarık olan Kamrab'ın polislikten uzaklaştırılmış olmasına rağmen silah bulunduruyor olması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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Olay yerinden kaçtığı sırada da etrafa ateş açmaya devam eden saldırganın, bakımevi dışında da can kaybına neden olduğu tahmin ediliyor. Kamrab için polis tarafından acil yakalama emri çıkarılmış ve bölgede kısa süreli panik yaşanmıştı. Daha sonra Kamrab'ın evini basan polis, saldırganın eşi ve çocuğuyla beraber kendisini de öldürdüğünü tespit etmişti. Saldırganın intihar etmeden önce olay yerine geldiği aracı da yaktığı belirlenmişti.