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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Kanlı Kongre baskınına özel jetiyle gitmişti... Skandal açıklama: Pişman değilim!

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Kanlı Kongre baskınına özel jetiyle gitmişti... Skandal açıklama: Pişman değilim!
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ABD'de yaşanan Kongre baskınının yankıları sürerken tüm dünyada manşet olan olaylarda, işgalcilerin kimlikleri de bir bir açıklanmıştı. Özel jetine binerek Teksas'tan Wasginton'a gelen ve baskında ön saflarda yer alan emlakçı Jenna Ryan, bir kez daha yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen kadının açıklamaları büyük tepki topladı.

ABD Kongresi'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan yine kendini ve destekçisi olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı savunarak, " Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim" dedi.

ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor.  ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan, NBC News'e konuştu. 

Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.

"OYLARI ÇALMALARINI ENGELLEMEK İÇİN BU YOLU KULLANDIK"

Özel jetine atlayıp Washington'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' ifade eden Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı.

Kanlı Kongre baskınına özel jetiyle gitmişti... Skandal açıklama: Pişman değilim

Rahat tavırlarıyla tepki çeken Ryan, basmak kelimesinin manasını da sorguladı. "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" diye konuştu. 

ÖZEL JETİYLE PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Trump’a destek olmak için Teksas’tan özel jetiyle Washington’a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan’ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı.

Önce lüks ‘baskın yolculuğundan’ fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı. 

Kanlı Kongre baskınına özel jetiyle gitmişti... Skandal açıklama: Pişman değilim

Ryan’ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı “Capitol’de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” sözleri ise büyük tepkiye neden olmuştu.

ABDli emlakçı infial yarattı... Kongre baskınına özel jetiyle gitti
ABD'li emlakçı infial yarattı... Kongre baskınına özel jetiyle gitti!
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