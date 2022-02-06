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Kanlı Kongre baskınından şoke eden video yayınlandı! "Kafalarını kesip sokaklarda sürükleriz!"

#Kongre Baskını#Mike Pence#ABD
Kanlı Kongre baskınından şoke eden video yayınlandı Kafalarını kesip sokaklarda sürükleriz

Üzerinden bir seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen yankıları süren Kongre baskınından yeni görüntüler yayınlandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı videoda çılgına dönmüş Trump taraftarlarının sarf ettiği tehditler ise adeta kan dondurdu ve olaylar bastırılmasa yaşanabilecek olanları bir kez daha gözler önüne serdi.

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ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021’de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu. Ancak seçimlere ‘hile’ karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray’ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu.

Trump’ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD’liler tarafından ‘demokrasinin simgesi’ olarak kabul edilen kongre binasına akın etti. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti ve dünya yaşanan korkunç olayları nefesini tutarak canlı bir şekilde takip etti.

Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir video ise o gün yaşanan olayların korkunçluğunu ve Trump taraftarlarının eylemlerinin bastırılmaması durumunda yaşanabilecek vahşeti adeta gözler önüne seriyor.

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Kanlı Kongre baskınından şoke eden video yayınlandı Kafalarını kesip sokaklarda sürükleriz

Ocak 2021'de Kongre baskını soruşturmasında tutuklanan Ryan Nichols'un bulunduğu videoda gösteriye katılan kişilerin dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i tehdit ettikleri görülüyor. Ryan Nichols'un videoda Pence'i hedef alarak "Pence'in taraf değiştirdiğini duydum. Eğer bu doğruysa onları sokaklarda sürükleriz. Seçim sonuçlarını onaylarlarsa kafalarını keselim!" diyerek çıldırmış gibi bağırıyor.

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18 Ocak 2021'de 8 ayrı suçlamayla tutuklanan Ryan Nichols, videoda Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda şiddete başvuracağını açıkça ifade ediyor.

Eski bir asker olan Nichols'un, eski başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili olarak topu yardımcısı Mike Pence'e atmasından ve - bu doğru olmadığı halde - Pence'in istemesi halince seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirebileceğini söylemesinden etkilendiği sanılıyor.

Pence, tüm bu olaylar yaşanırken başkent Washington DC'de bulunuyordu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısında bulundu.

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Ancak Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” diyerek Trump’ın çağrısına istediği yanıtı vermedi.

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"Kafalarını kesin! Şu anda başkentte Cumhuriyetçiler Kongre'ye girmeye çalıştığını duydum. Eğer bu doğruysa çabuk buraya gelin. Eğer vatan hainliğine oy verdiyseniz hazır olun; sizi sokaklarda sürükleyeceğiz." Videoda sarf ettiği bu sözlere rağmen mahkemede ceza indirimi için anlaşma yapmayı reddeden ve suçsuz olduğunu iddia eden Nichols, şu anda hapiste yargılanacağı günü bekliyor.

Ryan Nichols'un videosunda aynı zamanda elindeki megafonla insanları silah kullanmaya teşvik ettiği ve bir polise biber gazı sıktığı da görülüyor.

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Kanlı Kongre baskınından şoke eden video yayınlandı Kafalarını kesip sokaklarda sürükleriz

ABD medyasına konuşan Ryan Nichols'un avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu, Trump'ın 'Amerika'yı kurtarın' çağrısı üzerine başkente gittiği ve yanında silah götürmediği söylüyor.

Geçen aralık ayında mahkeme Nichols'un yeniden yargılanma talebini reddetti.

Öte yandan Ryan Nichols'un tüm bu yaşananlardan önce, eylül 2018'te ünlü talk şovcu Ellen DeGeneres'in programına katıldığı otaya çıktı. Nichols programda Florence Hortumu felaketi sırasında bir barınağı su basınca oradaki köpekleri kurtardığını anlatmıştı.

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