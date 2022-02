Kanlı Kongre baskınından şoke eden video yayınlandı! "Kafalarını kesip sokaklarda sürükleriz!"

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021’de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu. Ancak seçimlere ‘hile’ karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray’ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu.

Trump’ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD’liler tarafından ‘demokrasinin simgesi’ olarak kabul edilen kongre binasına akın etti. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti ve dünya yaşanan korkunç olayları nefesini tutarak canlı bir şekilde takip etti.

Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir video ise o gün yaşanan olayların korkunçluğunu ve Trump taraftarlarının eylemlerinin bastırılmaması durumunda yaşanabilecek vahşeti adeta gözler önüne seriyor.

Ocak 2021'de Kongre baskını soruşturmasında tutuklanan Ryan Nichols'un bulunduğu videoda gösteriye katılan kişilerin dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i tehdit ettikleri görülüyor. Ryan Nichols'un videoda Pence'i hedef alarak "Pence'in taraf değiştirdiğini duydum. Eğer bu doğruysa onları sokaklarda sürükleriz. Seçim sonuçlarını onaylarlarsa kafalarını keselim!" diyerek çıldırmış gibi bağırıyor.

18 Ocak 2021'de 8 ayrı suçlamayla tutuklanan Ryan Nichols, videoda Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda şiddete başvuracağını açıkça ifade ediyor.

Eski bir asker olan Nichols'un, eski başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili olarak topu yardımcısı Mike Pence'e atmasından ve - bu doğru olmadığı halde - Pence'in istemesi halince seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirebileceğini söylemesinden etkilendiği sanılıyor.

Pence, tüm bu olaylar yaşanırken başkent Washington DC'de bulunuyordu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısında bulundu.

"I'm telling you, if Pence caved, we're gonna drag motherfuckers through the streets."



Newly released video evidence shows Jan. 6 riot defendant Ryan Nichols as he marched towards the U.S. Capitol that day. pic.twitter.com/dt2njxp56w