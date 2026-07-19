Kanlı Çeşme Camisi restore edildi… Yanya’daki tarih hayat buldu

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OSMANLI döneminde Balkanlar’ın en önemli şehirlerinden biri olan, Yunanistan’ın Yanya kentindeki Kanlı Çeşme Camisi ile bitişiğindeki Osmanlı hamamı, uzun yıllar süren restorasyonun ardından nihayet yeniden hayat buldu. 1913 yılında Yanya’nın Yunanistan’ın eline geçmesinin ardından bir dönem geçici otobüs terminali, dükkan, kafe ve bir süre de giyim mağazası ve çamaşırhaneye dönüştürülen cami, bu kez tarihi kimliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Restorasyon çalışmalarının, Avrupa Birliği fonu ile Yunanistan’ın ortak finansmanıyla yürütüldüğü bildirildi.

KENTİN KÜLTÜR ROTASINA EKLENDİ

Epir bölgesindeki Yanya kentinde, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en önemli eserlerden biri olan Kanlı Çeşme Camisi ile bitişiğindeki tarihi Osmanlı hamamı, tamamlanan restorasyonun ardından, açılışını Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin yaptığı törenle yeniden kente kazandırıldı. Açılış törenine Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas da katıldı. Yıllarca atıl durumda kalan iki yapı, bundan böyle kentin kültür rotasının önemli duraklarından biri olacak. Restorasyon kapsamında caminin önünde tarihi dokuyu bozan büfe de kaldırılırken, çevre düzenlemesi de yenilendi. Yetkililer, caminin ibadethane olarak değil, kültürel miras alanı ve ziyaret merkezi olarak değerlendirileceğini belirtiyor.

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DİYALOG SÜRECİ KÜLTÜRE YANSIDI

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Son yıllardaki Türk-Yunan ilişkilerindeki diyalog süreci, kültürel mirasa da yansıdı. Bunun sonuçları olarak Osmanlı mirasında restorasyon süreci hızlandı. Son 3 yıl içinde, Selanik’deki Bey Hamamı, Rodos’da Recep Paşa Cami, Hasan Bey Konağı, İstanköy Defterdar Camisi’nin restorasyonları tamamlandı. Murat Reis Camisi için çalışmaları devam ediyor.”

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Yapının adı 1611 yılında bölgede yaşanan ve tarihe “Dionisios İsyanı” olarak geçen kanlı olaylardan geliyor. İsyanın bastırılmasının ardından akan kanlar nedeniyle mahalle ve çeşme “Kanlı Çeşme” adıyla anılmaya başladı. Yanya’da Osmanlı döneminden kalan 24 yapı ve yapı kalıntısı bulunuyor.

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Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tasulas ve Kültür Bakanı Mendoni katıldı.