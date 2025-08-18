‘Kanla değil diyalogla çözelim’… Şara’dan Suriye’de birlik mesajı

Haberin Devamı

Önceki gün İdlib’de akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye’nin birliği için önlerinde hâlâ önemli bir savaş olduğunu” belirterek, “Ancak bu savaş kanla ve askeri güçle verilmemeli. Karşılıklı anlayış aracılığıyla sorunlar çözülmeli çünkü Suriye savaştan yoruldu” ifadelerini kullandı. Devlet televizyonunda yayınlanan toplantıda, ülkedeki bazı tarafların “İsrail gibi bölgesel güçler aracılığıyla güç devşirmeye çalıştığını” belirterek, “Suriye’nin bölünme tehlikesi olmadığını” düşündüğünü söyledi. Temmuz ayında Süveyda’da Bedevi ve Dürzi azınlıklar arasında çıkan çatışmalarda Şam güçleri dahil tüm tarafların ihlallerde bulunduğunu belirten Suriye lideri, olaylarda “sorumlu herkesten hesap sorulacağını” söyledi.

Haberin Devamı

Şara ayrıca o İsrail’i Süveyda’daki sorunları fırsat görerek “Suriye’yi zayıflatmak adına doğrudan müdahale etmekle” suçladı. İsrail, Süveyda’daki Dürzi azınlığın haklarını koruma bahanesiyle Suriye’ye yönelik hava saldırıları gerçekleştirmişti. SDG-Şam ilişkilerine de değinen Şara, SDG’nin Şam yönetimine entegre olmasını öngören 10 Mart mutabakatını tarihi olarak nitelendirirken, SDG’nin “bazen sahada, müzakerelerde ve medyada söylediklerine ters düşen işaretler verdiğini” kaydetti.

ŞAM’DAN SDG’YE EKİME KADAR SÜRE

SURİYE’de Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG arasındaki entegrasyon sürecinde bir türlü somut adım atılmaması Şara yönetimini askeri müdahaleye itebilir. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National’in Suriyeli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Şam, SDG güçlerinin ekim ayına kadar Rakka ve Deyrizor’dan çekilip buradaki kritik altyapı ile kurumların devri konusunda somut bir gelişme olmazsa bölgeye operasyon düzenleyecek. Palmira bölgesinde Şam’a bağlı 50 bin kişilik güç toplandığı belirtilen haberde, nüfusunun büyük kısmını etnik Arapların oluşturduğu Rakka ve Deyrizor yönetimlerinin ele geçirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. SDG kontrolündeki bu bölgeler enerji ve hidrokarbon yatakları açısından ülke adına kritik önemde. The National’a konuşan kaynaklardan biri olası askeri müdahalenin gerçekleşmesi için ABD’nin yeşil ışık yakmasına ihtiyaç olduğu ve ayrıca Washington’dan olası bir Şam-SDG çatışmasına İsrail’in müdahale etmeyeceğine ilişkin garanti beklendiğini ifade etti. Şam ve SDG arasında 10 Mart’ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından son aylarda ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadı.