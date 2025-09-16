Kandilli’nin misafirleri

Haberin Devamı

Tuzluca ilçesinin dağlık bölgesinde, dağlardan gelen su kaynaklarının oluşturduğu 2 bin 200 rakımlı Kandilli Sulak Alanı, özellikle göçmen kuş türlerine yaşam alanı sunuyor. Bölgenin yaban hayatı çeşitliliğinin tespit edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda, 35 yerel ve göçmen kuş türünün bu alanı konaklama, üreme ve beslenme alanı olarak kullandığı belirlendi. Bu türler arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin ‘nesli tehlike altındaki türlerin kırmızı listesi’nde yer alan kız kuşu, küçük akbaba ve çok sayıda göçmen tür de bulunuyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, Kandilli’nin yüksek kesimini, göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı kuşların tercih ettiğini söyledi. Alanda yapılan ilk tespitlerde 35 türün belirlendiğini ve burada yapılacak çalışmalarla bu sayının ciddi oranda artacağını belirten Çelik, “Özellikle kaynak sularıyla beslenen bir sulak alan. Yaklaşık 35 kuş türü gözlemledik. Nesli tehlike altında olan kız kuşunun popülasyonu iyi düzeydeydi, yaklaşık 100-150 bireylik bir popülasyon tespit ettik” dedi.

Haberin Devamı