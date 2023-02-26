Kandilli Rasathanesi Müdürü’nden 'İstanbul depremi' uyarısı... En hayati önlemi açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden uluslararası haber ajansı AFP Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat'a 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusunu yöneltti.

AFP'nin abonelerine servis ettiği haberinde şu ifadeler yer aldı;

'Düşük kaliteli çimento kullanmayı ve yumuşak topraklar üzerine bina inşa etmeyi kınayan Kalafat, 'İstanbul ne yazık ki, çok sayıda kötü inşa edilmiş binaya sahip çok büyük bir şehir' dedi.'

'Zamanı iyi değerlendirmeliyiz' diyen deprem uzmanı sözlerine şöyle devam etti;

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'Depreme dayanıklı evleri sağlam zemin üzerine yapmalıyız. Alınacak en hayati önlem bu.'

Rasathanede sürekli depremleri ve sarsıntıları izlediklerinin altını çizen Kalafat, '6 Şubat’tan beri Türkiye’de 9 bin artçı yaşandı. Bu olması gerekenin 7-8 katı' dedi.

2030 yılına kadar bölgede 7 veya üzeri büyüklüğünde bir depremin meyana gelme ihtimalinin yüzde 65 olduğunu belirten Kalafat erken uyarı sistemi ile ilgili de konuştu.

Kalafat 'Bu sistemin etkili bir şekilde çalışması için İstanbul fay hattına çok yakın' dedi.