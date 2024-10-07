×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kanada'yı sarsan seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü!

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Seri Katil#Dünya
Kanadayı sarsan seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:53

Kanada'da üç günde üç kişiyi öldüren kadın seri katil Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı.

Haberin Devamı

Kanada’da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.Polis, yaptığı soruşturmada üç cinayetin birbiri ile bağlantılı olduğunu ve cinayetlerin arkasında 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar'ın olduğunu keşfetti.

100'DEN FAZLA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kimliği tespit edilen Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.Polis, cinayetleri çözmesi için 100’den fazla müfettiş görevlendirdi.

Kadın Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar’ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#Seri Katil#Dünya

BAKMADAN GEÇME!