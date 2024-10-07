Kanada'yı sarsan seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü!

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Kanada’da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.Polis, yaptığı soruşturmada üç cinayetin birbiri ile bağlantılı olduğunu ve cinayetlerin arkasında 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar'ın olduğunu keşfetti.

100'DEN FAZLA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kimliği tespit edilen Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.Polis, cinayetleri çözmesi için 100’den fazla müfettiş görevlendirdi.

Kadın Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar’ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.