Kanada'ya düşen meteorun parçaları bulundu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kanada;nın Alberta eyaletinin kuzeyine düşen meteorun parçalarının bulunduğu bildirildi.

Kanadalı araştırmacılar, birçok parçanın yerinin Alberta ve Saskatchewan eyaletleri arasındaki sınırın yakınlarında saptandığını belirtti.



Calgary Üniversitesi'nin bildirisinde üniversiteden bir ekibin, ateş topu halinde yere çakılan ve "meteorit" haline gelen meteorun yaklaşık 20 kilometrekarelik alana saçılan binlerce parçasından bazılarını toplamak amacıyla bölgede araştırma yaptıkları kaydedildi.