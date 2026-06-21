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Kanadalı imama İslam düşmanı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İslamofobi#Kanada#Saldırı
Kanadalı imama İslam düşmanı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 10:26

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), British Columbia eyaletinin Victoria kentinde bir imamın, caminin yakınlarında İslam düşmanı (İslamofobi) saldırıya maruz kaldığını bildirdi. Şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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NCCM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada imam Sheikh Ebrahim'in, caminin yakınlarında park halindeki aracında olduğu sırada kapısının zorla açıldığı belirtilerek, saldırganın Müslüman karşıtı sözler sarf ettiği ve "Ülkene geri dön!" diye bağırdığı belirtildi.

İmama yönelik saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ayrıca artan Müslüman karşıtlığının her gün topluluklarımız için oluşturduğu tehlikeyi açıkça gözler önüne sermektedir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, şaşırtıcı sıklıkla gerçekleşen benzeri olaylara tahammül edilemeyeceğinin altı çizilerek yöneticilere bu şiddete karşı çıkmaları ve Müslüman karşıtlığı konusunda somut adımlar atmalarıistendi.

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Olaya ilişkin yetkililerle görüşüldüğü, polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

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#İslamofobi#Kanada#Saldırı

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