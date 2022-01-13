Kanadalı babanın kızını görmesine korona aşısı engeli

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Koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarının hızla arttığı Kanada’nın Quebec eyaletinde bir mahkeme, korona aşısı karşıtı babanın, Covid-19 aşısı yaptırmadığı gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğunu görmesini askıya aldı.

Mahkeme, babanın aşı yaptırmadığı sürece çocuğu görmesinin Şubat ayına kadar yasaklanmasına karar verdi. Son zamanlarda giderek artan Covid-19 vakaları nedeniyle çocuğun, aşısı olmayan babayla temas kurmasının tehlikeli olacağı belirtildi.



Aile Hukuku Uzmanı Le Devoir, Kanada mahkemesi tarafından alınan bu kararın, bir ebeveyni aşı olmaya zorlayarak çocuğunu görme hakkının elinden alındığı ilk karar olduğunu belirtti.

Kanada'da Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Quebec eyaletinde, bu hafta itibariyle Covid-19 aşısı yaptırmayan vatandaşlara vergi uygulanacağı açıklanmıştı.

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Quebec eyaletinide yaşayanların yüzde 90’ı aşılanmış durumda.