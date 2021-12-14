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Kanada'dan zorla yatılı okula gönderilen yerlilere 31 milyar dolar tazminat!

#KANADA#Yerliler#Yatılı Okul
Kanadadan zorla yatılı okula gönderilen yerlilere 31 milyar dolar tazminat

Kanada, ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklara ve ailelere 40 milyar Kanada doları (yaklaşık 31 milyar ABD doları) tazminat ödeyecek.

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Ülkedeki eğitim sistemi 1874’ten 1996’ya dek yerli çocukları ailelerinden ayırıp yatılı okula gönderen, ana dillerini terk etmeye ve Hristiyanlığa geçmeye zorlayan bir asimile etme girişimiydi.

Son olarak Eylül ayında, Kanada’da bir üst mahkeme, hükümetin Kanada Yerlilerine verilen hizmetleri, yerli olmayan çocuklar için olanlara kıyasla daha az finanse ettiğine dair 2016 yılında aldığı kararı onayladı.

2006'dan sonra sosyal hizmetler sistemine dahil olan her çocuğa 40 bin Kanada doları (yaklaşık 31 350 ABD doları) ödeme emri verdi.

İlk başta karara itiraz edeceğini söyleyen hükümet, eski yatılı okulların bulunduğu yerlerde 1100'den fazla isimsiz mezarın keşfedilmesinin ardından vazgeçti.

'PARA ADALET GETİRMEZ'

1996 gibi yakın bir tarihe kadar, Kanada'nın eğitim sistemine göre yerli çocuklar ailelerinden ayrılarak yetersiz beslendikleri, dövüldükleri ve cinsel istismara uğradıkları yatılı okullara gönderiliyordu.

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CBC'ye konuşan bir kaynak, hükümetin Salı günü resmi olarak açıklaması beklenen tazminatın, 2016 mahkemesi ve diğer iki davanın tazminatlarının yanı sıra yerli çocuk yardım sisteminde uzun vadeli reformları finanse etmek için de kullanılacağını söyledi.

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Kanada Yerlileri Meclisi Ulusal Başkanı RoseAnne Archibald, “Para adalet anlamına gelmese de ileriye doğru iyileşme yolunda olduğumuzun işaretidir” dedi.

Archibald “Önerilen tazminat paketinin büyüklüğü, kaç çocuğumuzun ailelerinden ve topluluklarından koparıldığının bir kanıtıdır” sözlerini de ekledi.

1874 ile 1996 yılları arasında okullarda yaklaşık 150 bin Yerli, Métis ve İnuit çocuk kaldı.

Bu politika, ana dillerini terk etmeye, İngilizce veya Fransızca konuşmaya ve Hıristiyanlığa geçmeye zorlanan yerli çocuklarda nesiller boyunca travmalar yarattı.

Okulların kurulması ve yönetilmesinde Hristiyan kiliseleri çok önemli rol oynadı. Özellikle Katolik Kilisesi, yatılı okulların yüzde 70'inin yönetiminden sorumluydu.

Bu yılın başlarında Vatikan, Papa Francesco'nun uzlaşma çabalarına yardımcı olmak için Kanada'ya gitmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Ancak resmi bir tarih açıklanmadı ve Papa, Kanadalılar tarafından defalarca istenmesine rağmen, Kilise'nin yaşananlardaki rolü için resmi bir özür yayımlamadı.

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