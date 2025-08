Kanada'dan yerli kabilelere 312 milyon dolarlık tazminat

Haberin Devamı

Kanada'da, hükümetin 150 yıllık tarım anlaşmalarını ihlal etmesinin ardından yerli kabileler, "inekler ve sabanlar" anlaşması olarak anılan bir uzlaşmaya vardı. Bu kapsamda tazminatların ödenmesine başlandı.

Anlaşmaya göre, Kanada, Saskatchewan eyaletindeki Big River First Nation kabilesine yaklaşık 150 milyon dolar, The One Arrow kabilesine 90 milyon dolar, Muscowpetung First Nation’a ise 72 milyon dolar tazminat ödenecek.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında, yerli kabilelere tarım aletleri ve çiftlik hayvanları da dahil olmak üzere tarımsal yardım sağlanacağına dair güvence verilmiş, ancak federal hükümet bu taahhütleri yerine getirmemişti.

Muscowpetung Kabilesi Şefi Melissa Tavita, "Bugün aslında dağıtım üzerinde çalışıyoruz." diyerek, hükümetle varılan uzlaşmayı "acı tatlı bir an" olarak nitelendirdi.

Tavita, kabiledeki her bireyin ödeme alacağını, 18 yaşın altındaki üyeler için ayrılan fonların ise yıllık yüzde 4 getiri sağlayan güvenli bir tröste yatırılacağını ve bu kişilerin fonlara yetişkinliğe ulaştıklarında erişebileceğini belirtti.

Big River Kabilesi Şefi Jonathan Bear ise yaptığı açıklamada, uzlaşmanın yerli halk için yeni ve umut verici yollar açtığını ifade ederek, bunun Kanada ile Ulus-Ulus ilişkisini teyit ettiğini söyledi.