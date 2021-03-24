Kanada'dan Rusya'ya Navalnıy yaptırımı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan 9 yetkilinin, Kanada'ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edildi.



Açıklamada, Rusya'da insan haklarına ilişkin durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek, "Bu yaptırım kararı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik cinayet girişiminde, Navalnıy'ın yargılanmasında ve Navalnıy'a yönelik tavrı protesto eden Rus vatandaşlarının çoğu zaman şiddetle susturulmasında yer alan Rus yönetiminin üst düzey yetkililerine baskı için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Kanada'nın bu eyleminin daha önce ABD ve Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırım kararlarıyla doğru orantılı olduğunun altı çizildi.

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