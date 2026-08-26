Kanada'dan İsrailli siyasetçiye vize yaptırımı

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Kanada hükümetinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin gasbedilmesindeki rolü ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) karşıtı kampanyalarıyla bilinen King'in vizesini iptal ettiği kaydedildi.

Haberde, Kudüs'te aşırı sağcı bir aktivist olan King'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik girişimleri için fon toplamak amacıyla Kanada'da düzenlenecek bir etkinliğe katılmasının planlandığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el konulması çağrısında bulunan King, ayrıca Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yer alan UNRWA merkezinin boşaltılarak yerine Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için bir yerleşim alanı inşa edilmesini istiyor.

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King, dün İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine baskın düzenlemesini ve el koymasını da desteklemişti.

İSRAİL'İN BM BİNASINA SALDIRISI

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.