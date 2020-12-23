Kanada'dan ikinci aşı onayı!

Kanada Federal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikan ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 için geliştirdiği aşının onaylandığı ve bunun "Bakanlıkça onay alan 2'inci aşı" olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bakanlığımız Moderna aşısının Kanadalılar üzerinde kullanım için etkili ve güvenli olduğuna karar verdi." ifadesine yer verildi.



Kanada, 2 hafta önce de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermişti.



TESLİMATLAR 48 SAATTE BAŞLAYACAK



Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moderna’nın aşısının onayını duyurdu.



Kanada, Moderna’nın aşısından bu ayın sonuna kadar 168 bin doz aşı alacak ve teslimatlar, sözleşme gereği 48 saat içinde başlayacak.



Moderna, 2021'in sonuna kadar Kanada'ya 40 milyon doz aşı verecek.