Kanada'dan 'İbre tersine döndü' mesajı

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Anand, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, devlet egemenliğinin BM Şartı'nın temel taşlarından biri kabul edildiğini ve bunun sıklıkla hiçe sayıldığını dile getirdi.

Büyük güçlerin ekonomik işbirliğinden geri çekildiği ve ulusal egemenliğe giderek daha fazla meydan okunan bir ortamın oluştuğunu, uluslararası düzenin "geçiş süreci değil, kırılma" yaşadığını dile getiren Anand, "Küresel düzende ibre tersine döndü." diye konuştu.

Kanada'nın bu duruma yanıt olarak daha fazla "stratejik özerklik" izleyeceğini ve "tek bir ortağa olan bağımlılığını azaltacağını" kaydeden Anand, hem köklü hem de yeni ortaklarla ilişkilerini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ülkesinin "değer odaklı gerçekçilik ilkesini" benimseyeceğini vurgulayan Anand, "Bazıları daha yüksek duvarlar örmeyi ve uluslararası etkileşimden geri çekilmeyi tercih etse de biz uzun vadeli ortaklıkların refah ve güvenliğe giden yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

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KANADA, ÇİN İLE YAKINLAŞMAYI PLANLIYOR

Anand, Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını sürdüreceğini, Hindistan ve Çin ile ekonomik ilişkilerini derinleştireceğini ve Latin Amerika'da yeni fırsatlar aradığını kaydetti. Orta Doğu bölgesindeki gidişata değinen Anand, Tahran yönetiminin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini vurguladı ve İran'ın bölgesel eylemlerini de kınadıklarını söyledi.

İsrail ve Filistin sorununda Kanada'nın "müzakereye dayalı iki devletli çözüme destek verdiğini" ifade eden Anand, "işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve bu yerleşimlerin barışın önünde bir engel teşkil ettiğini" bildirdi.