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Kanada merkezli National Post gazetesine göre Kanada dışişleri Çin ve Rusya gibi “yüksek riskli” ülkelerde görev yapan diplomatlarına bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurma yasağı getirecek. Habere göre yıl başından bu yana üzerinde çalışılan düzenleme, yabancı istihbarat servislerinin diplomatları özel hayatları üzerinden hedef almasını önlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle sözkonusu ülkelerde görev yapan diplomatların ev sahibi ülkenin vatandaşlarıyla ilişki kurması ve flört uygulamalarını kullanması engellenecek. Çin ve Rusya’daki Kanada temsilciliklerinde görev yapan personelin yaz aylarında bilgilendirildiği düzenlemenin yürürlük tarihi henüz açıklanmadı. Özellikle bekâr diplomatlar, dört yıllık görev süresince özel hayatlarını kısıtlayacak uygulamaya tepki gösterirken, Kanadalı diplomatların halihazırda evlenmeden önce partnerlerinin güvenlik soruşturmasından geçmesi gibi çok sayıda tedbire tabi tutulduğu biliniyor.

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ABD VE ÇİN DE UYGULUYOR

Kanada’nın gündemindeki düzenleme, Soğuk Savaş döneminde Batılı diplomatlara yalnızca NATO müttefikleriyle yakın ilişki kurmalarının öğütlendiği uygulamaları da hatırlattı. Günümüzde ise ABD yönetimi 2025’te aldığı bir kararla Çin’de görev yapan personeline benzeri bir yasak getirmişti. Resmi bir açıklama olmasa da Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetlerinin de benzer yasaklar uyguladığı belirtiliyor. Çin yönetiminin de aynı şekilde dışişleri ve çeşitli devlet kurumlarında çalışanlara yabancılarla ilişki yasağı olduğu iddia ediliyor.