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Kanada'dan dikkat çeken aşı kararı

#Kanada#KORONAVİRÜS#Kovid-19
Kanadadan dikkat çeken aşı kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tüm federal kamu görevlilerinin 30 Ekim'e kadar iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmalarının zorunlu kılındığını bildirdi.

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Başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenleyen Trudeau, kamu çalışanlarının yanı sıra, resmi kurumlarla iş yapan şirket çalışanlarının, hava, demir ve deniz yoluyla seyahat etmek isteyen tüm yolcuların da 30 Ekim'e kadar iki doz aşılarını olmalarının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Justin Trudeau’nun açıkladığı zorunlu yeni aşı politikasına göre, federal kamu görevlilerinden aşı kararını 29 Ekim 2021'e kadar onaylamaları istenecek.

Aşı olmayı reddedenler, 15 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak idari izne ayrılacak.

Federal hükümet tarafından düzenlenen hava, demir yolu ve deniz taşımacılığı sektörlerindeki işverenler ve çalışanların tam aşılanmaları için de 30 Ekim'e kadar süre tanındı.

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UÇAK TREN VE GEMİYE BİNEMEYECEKLER

Bu kararla 30 Ekim'den itibaren, Kanada havaalanlarından uçakla seyahat edecek yolcular ile trenlerdeki yolcuların çok sınırlı istisnalar dışında tam olarak aşılanmış olmaları zorunlu hale getirildi.

Zorunlu aşı uygulamasına, demir yollarının ray bakım işçileri, marinaların işletmeci ve tüm çalışanları ile havaalanlarındaki lokanta ve perakende satış yapan tüm iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları da eklendi.

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Hükümet, 2022 seyir sezonunun başlamasından önce yolcu gemileri için de iki doz aşı şartı koydu.

270 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Çalışanlar olarak yaklaşık 270 bin kişiyi kapsayan yeni uygulamada, tıbbi ya da dini nedenlerle aşı olamayacak olanlardan, 29 Ekim'e kadar durumlarını üstlerine belgelemeleri istendi.

Yeni uygulama kapsamına girdiği halde aşı olmayan çalışanlar şahsen veya evden çalışıyor olsalar bile işe gidemeyecekler ve idari izne çıkarılarak maaşları kesilecek. Bu kişiler işsizlik sigortası yardımlarında da yararlanamayacak.

Başbakan Trudeau ayrıca, Genelkurmay Başkanı'na verdiği talimatla Kanada Silahlı Kuvvetlerinde tüm pozisyonlardaki çalışanların da iki doz Kovid-19 aşısı olmalarını gerektiren bir yönerge yayınlamasını istedi.

BİR AYDA YAKLAŞIK 130 BİN ARTTI

Öte yandan, Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde 7 Eylül-7 Ekim tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde, Kovid-19 nedeniyle 1056 yeni ölüm vakası kaydedildi. Ülkede 9 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında toplam 352 Kovid-19 ölümü saptanmıştı.

Kanada resmi verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da son bir ayda artış gösterdi. Buna göre, vaka sayısı 7 Eylül-7 Ekim itibarıyla 129 bin 960 artarak 1 milyon 645 bin 127’ye yükseldi.

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Kanada’da, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 574 bin 872 olarak kayıtlara geçti.

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Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 43 milyon 857 bin 667 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 56 milyon 534 bin 805 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde her iki dozun da uygulandığı tam aşılanan kişi sayısı da 27 milyon 245 bin 430 oldu.

 

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#Kanada#KORONAVİRÜS#Kovid-19