Kanada'dan çarpıcı rapor: Çin ve İran gerçeği sakladı

"Halk sağlığı pahasına güçlerini korumayı seçtiler, kritik süreçte kanıtlar gömüldü." Çin ve İran hakkındaki bu çarpıcı yorumlar, Kanada'da koronavirüs salgınına ilişkin hazırlanan bir raporda yer aldı.

Söz konusu rapor, Kanada Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlandı. "Koronavirüs Salgını ve Gizlenmesinde Otoriter Rejimlerin Sorumluluğunu Araştırmak" başlıklı raporun odağında Çin ve İran vardı. İki ülkenin yönetimlerinin de gücünü korumak için salgını örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, raporda ''Salgının kritik başlangıç döneminde Çin ve İran'ın kanıtları gömdüğüne dair kanıtlar var. Halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiler" denildi. "Kasıtlı olarak eksik raporlama, salgının kapsamını gizleme ve gerçekleri açıklayanları susturma yoluna gittiler" ifadeleri raporda yer aldı.

İki ülkenin, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü gibi anlaşmalarda belirtilen yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu. Kanada'nın ve diğer ülkelerin hesap sormak için yasal yollara başvurabileceği belirtildi.