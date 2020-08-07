MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
GeriDünya Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 23:57,Son Güncelleme:

Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Abone Olgoogle-news

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararının ardından, 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan alüminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Freeland, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına "hızlı ve güçlü" bir şekilde yanıt verileceğini belirtti.

Kanada'nın 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe yönelik yeni gümrük vergisi uygulayacağını bildiren Freeland, misilleme niteliğindeki gümrük vergilerinin 16 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD'nin kararının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Freeland, "Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bir zamanda, bir ticaret anlaşmazlığı ihtiyaç duyulan son şeydir. Bu sadece iki tarafın ekonomik toparlanmasına zarar verecektir. Ancak ABD yönetiminin yapmayı seçtiği şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzalamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle