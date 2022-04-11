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Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım

#KANADA#RUSYA#Yaptırım
Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım

Kanada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusuna destek sağladığı gerekçesiyle 33 Rus savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, çok sayıda ülke Rusya’ya uyguladığı yaptırımları artırmaya devam ediyor.

Kanada’da 33 Rus savunma şirketine, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde yardımlarının olması nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bu kuruluşlar, Rus ordusuna dolaylı ya da doğrudan destek sağladı. Bu nedenle bu şirketler, Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaştan kaynaklanan acı ve ıstırabın suç ortağıdır. Kanada, Ukrayna’daki durumu yakından izlemeye ve uluslararası ortaklarıyla hareket etmeye devam ediyor” denildi.

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