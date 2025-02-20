Kanada'daki uçak kazasında yolculara 30 bin dolar ödeme yapılacak

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Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödeneceği bildirildi.

Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Delta Hava Yolları sözcüsü, “Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor” ifadesini kullandı.

UÇAK TERS DÖNMÜŞTÜ

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan 76 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu Delta Air Lines'a ait CRJ-900 tipi yolcu uçağı, 17 Şubat'ta Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yapmış ve ters dönmüştü.

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Uçaktan dumanlar yükselirken, yolcular kısa sürede tahliye edilmişti. Can kaybının yaşanmadığı kazada 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Delta Air Lines'tan yapılan son açıklamada bir yolcunun hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi.