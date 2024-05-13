Kanada’daki orman yangınında büyük şüphe

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Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisi’nden yapılan açıklamada, “BC Orman Yangını Servisi şu anda Gold Bridge'in yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Truax Creek orman yangınına müdahale etmektedir. Bu orman yangınının şu anda 50 hektar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Servis personeli şu anda olay yerinde ve 3 ve 4. seviye yangın bildirmektedir. Bu da orta ila oldukça şiddetli yüzey yangını anlamına geliyor. Orman yangınının gece boyunca aktif ve görünür kalması beklenmektedir. Orman yangını servisi personeli akşam geç saatlere kadar sahada kalacaktır. Şu anda yangının insan kaynaklı olduğundan şüphelenilmektedir” denildi.