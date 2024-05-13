×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kanada’daki orman yangınında büyük şüphe

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Orman Yangını#Dünya
Kanada’daki orman yangınında büyük şüphe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 12:18

Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisi’nden yapılan açıklamada, Kanada’da çıkan orman yangınının insan kaynaklı çıktığından şüphelenildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisi’nden yapılan açıklamada, “BC Orman Yangını Servisi şu anda Gold Bridge'in yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Truax Creek orman yangınına müdahale etmektedir. Bu orman yangınının şu anda 50 hektar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Servis personeli şu anda olay yerinde ve 3 ve 4. seviye yangın bildirmektedir. Bu da orta ila oldukça şiddetli yüzey yangını anlamına geliyor. Orman yangınının gece boyunca aktif ve görünür kalması beklenmektedir. Orman yangını servisi personeli akşam geç saatlere kadar sahada kalacaktır. Şu anda yangının insan kaynaklı olduğundan şüphelenilmektedir” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#Orman Yangını#Dünya

BAKMADAN GEÇME!