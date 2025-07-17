Kanada’daki garip hava korsanı Türk mü

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VICTORIA Uçuş Kulübü’nden önceki gün yerel saatle 13.00 sıralarında kaçırılan Cessna 172 tipi pervaneli uçak, kuzeye doğru uçmaya başladı. Uçuş planı, izni olmayan dört kişilik tek pervaneli uçak çağrılara da cevap vermeyince teyakkuza geçildi. Uçağın Vancouver Uluslararası Havalimanı’na yaklaşması üzerine iniş ve kalkışlar durduruldu. Güvenlik güçleri de havalimanında önlem almaya başladı. Uçak, yaklaşık 64 kilometre kuzeye doğru uçuş yapıp havalimanının üzerinde tur atmaya başladı. Defalarca pistlerin üzerinde turlar atan uçak 13.45’te savaş uçaklarının zorlamasına gerek kalmadan indi. Pistteyken uzun namlulu silahlı polislerce etrafı sarılan uçağın pilotu gözaltına alındı.

UÇUŞ EĞİTİMİ ALMIŞ

Zanlının, protesto amacıyla uçağı kaçırdığı, havalimanından uçuşları engellemek için pistin üzerinde uçtuğu belirtildi. Pilotun uçuş esnasında telsiz iletişimi kurmadığı, sınır güvenlik sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

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Yetkililer, zanlının daha önceden

uçuş eğitimi alan biri olduğunu belirtti. Kanada vatandaşı olan bu kişinin Türk asıllı olduğu ileri sürüldü. Polis ve havalimanı yetkilileri, uçağın eğitim uçuşu esnasında pistten kaçırıldığını açıkladı. Uçakta sadece tutuklanan pilotun bulunduğu belirtildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kaçırılan uçak havalimanında kaosa neden oldu. Tüm uçuşlar 39 dakika boyunca durduruldu. Havalimanı yetkilileri, gelen dokuz uçuşun başka havaalanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETTİM

Bölge sakinlerinden Paul Heeney, CNN’e yaptığı açıklamada, “Uçak düşük irtifada oldukça keskin dönüşler yapıyordu. Bir an düştüğünü zannettim” dedi.