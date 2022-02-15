Kanada'da ulusal acil durum ilan edildi: Hükümet tüm hakları askıya alabilir!

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Kanadalı kamyoncuların aşı zorunluluğu ve koronavirüs kısıtlamalarına karşı başlattığı eylemler nedeyse bir aydır hız kesmeden devam ediyor. Ülkede hayatı felç eden ve sert müdahalelerle karşılaşan protesto eylemleri 'Özgürlük Konvoyu' adını alarak önce Fransa'nın başkenti Paris'e, ardından da Belçika'nın başkenti Brüksel'e taşındı.

Kanada Başbakanı JustinJustin Trudeau, eylemlerin başından beri hükümetin kısıtlamalar ve zorunlu aşı konusunda geri adım atmayacağının altını ısrarla çizerken son yaptığı açıklamada ülkede 'ulusal acil durum' ilan edildiğini ifade etti. Bu kararın ilanı kamyoncuların çok daha sert müdahalelerle karşı karşıya olduğunu ve hükümetin yetkilerini kullanarak sivil hakları bir süreliğine askıya alabileceğini de açıkça ortaya koydu.

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Trudeau, düzenlediği basın toplantısında alınan bu kararın ve arkasından uygulanacak önlemlerin geçici bir süreliğine olacağını belirtirken sadece bölgesel olarak adım atılacağını ve yönelen tehditlere uygun boyutta karşılık verileceğinin garantisini verdi.

Yürürlüğe konulan acil durum kanunu Kanada hükümetine toplanmaları yasaklama, seyahati kısıtlama ve araç çekici şirketleri kamyonları çekmeye zorlayabilme gibi geniş yetkiler veriyor. Trudeau, 1998'de yürürlüğe alınan yasanın ülkenin her yerindeki kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için kullanılacağını açıkladı.

İLK KEZ YAŞANIYOR

Kanadalı analiz uzmanı Aron Solomon, ülkede ulusal Acil Durum kanununun ilk defa kullanılmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu yasa 1970'de devreye giren Savaş Önlemleri Yasası'nın yerine getirilmişti ve sakin bir ülke olarak bilinen Kanada'da bugüne kadar hiçbir zaman uygulanmasına gerek kalmamıştı.

Solomon, 29 Ocak'tan beri devam eden protestoların yerel halk için oldukça zorlayıcı durumlar yarattığını ve halka büyük rahatsızlık verdiğini söylerken bazı eylemcilerin apartmanların kapılarını dahi kapatarak insanların evlerinde hapis kalmasına sebep olduğunu aktardı.

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Eylemlerin hemen başında kamyoncuların kornaları susturulmuş, sonrasında yine kamyoncular tarafından kapatılan ABD-Kanada sınırı yetkililer tarafından açılmıştı.

ABD-Kanada sınırında bulunan ve günlerdir göstericiler tarafından ablukaya alınan Ambassador Köprüsü de dün protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı.

Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, “Ambassador Köprüsü artık tamamen açık ve Kanada ile ABD ekonomileri arasındaki ticaretin serbest akışına izin veriliyor” ifadelerine yer verildi.

ABD-Kanada arasındaki ticaretin yüzde 25’inin sağlandığı köprünün protestocular tarafından ablukaya alınması nedeniyle 2 ülke arasında ticaret aksamış ve birkaç fabrika da çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı.

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Gözden Kaçmasın Kanada Başbakanı Trudeau: Kamyoncuların eylemi kabul edilemez Haberi görüntüle

EYLEMLER ÖNCE FRANSA'YA ARDINDAN DA BELÇİKA'YA YAYILDI

Korona virüs tedbirlerini protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan “Özgürlük Konvoyu” dün sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Adı “Özgürlük Konvoyu” konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, dün sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Brüksel yönetimi, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı.

Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Özgürlük konvoyu protestosu için herhangi bir resmi başvuru yapılmadığını söyleyen polis yetkilileri şehir içinde protestoya izin verilmeyeceğini bildirdi.

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