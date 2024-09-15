Kanada'da Türk restoranı kundaklandı: Aile, olayın aydınlatılmasını bekliyor...

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Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin işlettiği Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Öte yandan aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.

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TÜRK AİLE, OLAYIN AYDINLATILMASINI BEKLİYOR

Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Saymadi, ilk kundaklamayı büyük bir hasar olmadan atlattıklarını vurgulayarak, "İkincisinde dükkan kül oldu. Öncesinde herhangi bir şey almadık. Tamamen kundaklama. Ve kundaklayan birileri var yani, bu kesin." ifadesini kullandı.

Olaya dair polis soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Saymadi, şöyle devam etti:

"Her taraftan kamera kaydı topladılar. Bizimle konuştular. Kendileri daha sonra çevre restoranlara ve komşularımıza gittiler. Şu anda soruşturma devam ediyor ve bekliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çok büyük şeyler yaşanabilirdi burada. Bütün bölgeyi ilgilendiren, insanların canını tehlikeye atan bir şey olabilirdi."

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Saymadi, kundaklamanın sebebinin göçmen karşıtlığı mı, rekabet mi olduğunu bilmediklerinin altını çizdi.

Bölgede restoranlarda zaman zaman yangınlar görüldüğüne, ancak bu olayın bütün toplumu ilgilendirdiğine dikkati çeken Saymadi, "Toplum sağlığını ilgilendiren, beraber yaşamamızı kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bir an önce aydınlatılmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.