Kanada'da toplu mezar skandalında flaş gelişme! 300'ünün ismi belirlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
A Milli Takım tur şansını sürdürdü İşte Dünya Kupası G Grubunda A Milli Takımın puan durumuA Milli Takım tur şansını sürdürdü! İşte Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu#A Milli Takımı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Bakan Kocadan hassasiyet vurgusu: Birbirimizi koruyalımBakan Koca'dan hassasiyet vurgusu: Birbirimizi koruyalım#Koronavirüs
Millilerden hayati geri dönüş 3 puan 90+9da geldiMillilerden hayati geri dönüş! 3 puan 90+9'da geldi #Dünya Kupası Elemeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadı#Kabine Toplantısı
90+9daki gol sonrası duygusal anlar Gözyaşlarını tutamadı90+9'daki gol sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadı#A Milli Futbol Takımı
Millet İttifakının adayı kim olacak Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRKte açıkladıMillet İttifakı'nın adayı kim olacak? Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRK'te açıkladı#Seçim
Tarihi köprüde facia Selfie uğruna canından olduTarihi köprüde facia! Selfie uğruna canından oldu#Selfie
Yerli aşıda yeni dönem İzmirde uygulama başladıYerli aşıda yeni dönem! İzmir'de uygulama başladı#Turkovac
Paylaşımı büyük tepki çekmişti... CHPli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındıPaylaşımı büyük tepki çekmişti... CHP'li İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı#CHP
BMden Afganistan uyarısı: Tüm dünya ağır bedel öderBM'den Afganistan uyarısı: Tüm dünya ağır bedel öder#Taliban
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
HABERLERDünya Haberleri

Kanada'da toplu mezar skandalında flaş gelişme! 300'ünün ismi belirlendi

#Kanada#Toplu Mezar#Kilise
Kanadada toplu mezar skandalında flaş gelişme 300ünün ismi belirlendi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde bulunan isimsiz ve resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlarda, bugüne kadar 300 kurbanın isminin belirlendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Mezarların bulunduğu Cowesses Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, CTV’ye yaptığı açıklamada, isimlerin belirlenmesinde Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, Katolik Kilisesi ve Kanada Yerli ve Kuzey İşleri Departmanına ait tarihi kayıtların kullanıldığını söyledi.

Resmi kayıtlarda olmayan mezarların isimlerinin belirlenmesinin kendileri için önemli bir aşama olduğunu ifade eden Şef Delorme, "Bu, önemli bir ilerleme ve bizim için büyük bir rahatlama" dedi.

İLK MEZARLAR GEÇEN YAZ ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Kanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

24 Haziran’da da Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Haberin Devamı

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.

British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz'da yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.

KANADA TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1997 yılında kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#Toplu Mezar#Kilise