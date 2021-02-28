Kanada’da son bir haftada 330 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı da 20 bin 854 artarak 863 bin 779’a çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 811 bin 9 oldu.

Kanada’da toplam 1 milyon 840 binden fazla kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken bunlardan yaklaşık 516 binine ikinci doz aşı yapıldı.