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Dünya
AA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 28.02.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Kanada’da son bir haftada 330 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Kanada’da son bir haftada 330 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 330 artarak 21 bin 954’e yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı da 20 bin 854 artarak 863 bin 779’a çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 811 bin 9 oldu.

Kanada’da toplam 1 milyon 840 binden fazla kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken bunlardan yaklaşık 516 binine ikinci doz aşı yapıldı.

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