MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKanada'da salmonella vakaları 500'ü aştı
GeriDünya Kanada'da salmonella vakaları 500'ü aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Kanada'da salmonella vakaları 500'ü aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanada'da salmonella vakaları 500'ü aştı
Abone Olgoogle-news

Kanada’da ABD’den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olarak 49 yeni salmonella vakası bildirildi. Toplam vaka sayısı 506’ya ulaştı.

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı salmonella salgını nedeniyle 49 Kanadalının daha hastalandığını, 14 Eylül itibariyle güncel vaka sayısının toplam 506'ya ulaştığını açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların başta salmonella salgını olmak üzere diğer birçok hastalıkla ilişkili olabileceğini aktardı.

Menşei ABD olan çok sayıda kırmızı soğan geri gönderildi. Kanadalılar, özellikle Thomson International Inc'den ithal edilen ve nereden geldiği belli olmayan kırmızı soğanların tüketiminden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılıyor.

Şu ana kadar Kanada'ya ait kırmızı soğanda herhangi bir hastalık tespit edilmemesi nedeniyle uzmanlar, yerli ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söylüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle