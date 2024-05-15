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Kanada'da orman yangını alarmı: 6 bin 600 kişiye tahliye kararı

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#Kanada#Orman Yangını#Tahliye
Kanadada orman yangını alarmı: 6 bin 600 kişiye tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 11:41

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde çıkan ve 209 kilometrekarelik bir alanda devam eden orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı.

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Kanada'nın Batı Kanada bölgesi, cuma günü başlayan orman yangınları ile mücadele ediyor. Batı Kanada bölgesine bağlı Alberta eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı.

Wood Buffalo Bölge Belediyesi tarafından “yerel acil durum” ilan edilmesinin ardından tahliye emri verildi. Alberta eyaletinin Wood Buffalo bölgesine bağlı Fort McMurray’in çeşitli mahallelerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yerel yollar ve otobanların araçlarla dolu olduğu aktarıldı. Alberta’da yangının 209 kilometrekarelik bir alanda devam ettiği aktarıldı.

Ülke genelinde 134 aktif yangının olduğunu açıklayan yetkililer, 43 yangının kontrolden çıktığını ifade etti.

2023 YILI EN YIKICI SEZON OLDU

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Kanada hükümeti, ülke genelinde yüksek seyreden sıcaklıkların daha fazla orman yangınına neden olabileceği uyarısını yaptı.

2023 yılında Kanada için orman yangınları açısından en yıkıcı sezon oldu. Verilere göre 2023 yılında ülke genelinde 7 bin 131 yangın çıkarken, 13 milyon 203 bin 625 hektarlık alan küle döndü.

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#Kanada#Orman Yangını#Tahliye

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