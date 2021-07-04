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Dünya
Haber Giriş: 04.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanada’da ordu alarmda

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Kanada’da ordu alarmda

Kanada’nın özellikle batısında etkili olan ve şimdiye kadar 719 kişinin hayatına mâl olan sıcaklar, orman yangınlarını da tetikledi. Kanada hükümeti, sıcaklar nedeniyle bu yazın ‘uzun ve zorlu’ olabileceği uyarısında bulunarak, orduya bağlı askeri uçakların 100’den fazla yangını söndürmek ve yerleşimleri boşaltmak için teyakkuzda olduğunu duyurdu.

British Columbia eyaletinde, sıcak havalara bağlı 152 aktif yangının bulunduğu, bunların 89’unun ise iki gün önce çıktığı kaydedildi. Eyalette şimdiye kadar yaklaşık bin kişi yangınlar nedeniyle yerinden olurken, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yangınların yıldırımlar nedeniyle başladığı ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Eyalette geçen hafta 719 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bunun aynı dönemde normal zamanların 3 katı olduğu ve sıcaklarla ilgili olduğu belirtildi.

SICAKLAR YAYILIYOR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili cuma günü bakanlar ile buluştu. British Columbia Başbakanı, yerel belediye başkanları ve yerlilerin şefleriyle görüştüğünü de duyuran Trudeau, “Yardım etmek için orada olacağız” dedi. Rekor sıcaklıkların, Orta Kanada’daki Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletleri ile Ontario’nun kuzeyine kadar ulaştığı belirtildi.

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