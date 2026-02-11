Kanada'da okulda silahlı saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden (RCMP) yapılan açıklamaya göre, Britanya Kolumbiyası'ndaki Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda düzenlenen bir saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin ölü ele geçirildiğini kaydetti.

Kanada'nın resmi haber kuruluşu CBC, Kanada polisine atıfta bulunarak, en az 27 yaralının hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Britanya Kolumbiyası'ndaki silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, Tumbler Ridge ortaokulunda yerel saatle 13:20 civarında aktif bir silahlı saldırgan olduğuna dair bir ihbar aldıklarını belirtti.

KANADA POLİSİNDEN AÇIKLAMA

The Guardian'ın haberine göre, Kanada polisi; okulun, ilk yardım ekiplerinin ve sivillerin yardımı sayesinde okula hızla müdahale edilebildiğini söyledi. Saldırganın motivasyonunun henüz belirlenemediği ifade edildi.



Saldırganın polis olay yerine varmadan önce intihar ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilk müdahale kapsamında polis, tehdidi tespit etmek için okula girdi. Arama sırasında polis memurları çok sayıda kurban buldu. Saldırgan olduğuna inanılan kişi ölü bulundu. Şüpheli hariç 6 kişi daha okul içinde ölü olarak bulundu. 2 kurban, ciddi veya hayati tehlike arz eden yaraları nedeniyle helikopterle hastaneye kaldırıldı. 3. bir kurban ise hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. 27 kişi ise hafif yaralanmalar nedeniyle yerel sağlık merkezinde müşahede altına alındı."

Kalan tüm öğrenci ve personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

BÖLGEDEKİ BİR KONUTTA 2 KURBAN BULUNDU

RCMP'den yapılan açıklamada, polisin okul saldırısıyla bağlantılı olduğuna inanılan ikinci bir olay yeri tespit ettiği açıklandı. Okul bölgesine yakın bir konutta 2 kurbanın ölü olarak bulunduğu" ifade edildi.

Tumbler Ridge'deki ilkokul ve ortaokullar, bu öğleden sonra yaşanan silahlı saldırının ardından haftanın geri kalanında kapalı kalacak.