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Kanada'da mahkemeden 'Ambassador Köprüsü' kararı

#Kanada#Kamyon Şoförü#Protesto
Kanadada mahkemeden Ambassador Köprüsü kararı

Kanada Yüksek Mahkemesi, Ambassador Köprüsü’nü kapatarak protesto yapan aşı karşıtı kamyon sürücülerine köprüyü açma emri verdi.

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Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi’nden Baş Yargıç Geoffrey Morawetz, dün düzenlenen sanal bir duruşma kapsamında ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü'ndeki protestoculara köprüden ayrılmaları için süre verileceğini ve kararın 19.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Windsor Polisi, sokakları kapatan ve gösterilere devam eden kişilerin tutuklanarak, araçlarına el konacağını belirtmesine rağmen protestocular verilen kararı kabul etmedi. Alandan ayrılmayarak, Kanada milli marşını okuyan göstericiler bayraklar sallayarak “özgürlük” sloganı attı. Polis ekiplerinin önlemlerini sıklaştırmasının ardından 2 gruba bölünen protestoculara, polis tarafından gece yarısı Ontario’da yürürlüğe girecek olan olağanüstü hal bildirisinin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü'nü dolduran protestocular tedbirlere rağmen dün gece konser sahnesi de kurarak bir parti havası oluşturdu.

Protestocular ayrıca Alberta ve Manitoba'daki 2 sınır geçişini de kapattı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ontario Başbakanı Doug Ford, gerekli önlemlerin acilen yürürlüğe girmesi için bugün eyalet kabinesinin toplanacağını açıkladı. Kuralları ihlal eden kişilerin bir yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar da para cezası ile karşı karşıya kalacağını belirterek, “Bu eylemlerin sonuçları ağır olacak. Ulusumuz için çok önemli bir an” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, Ford tarafından verilen kararların gerekli olduğunun altını çizti. Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştüğünü ifade eden Trudeau, “Protesto üzerindeki ABD ve küresel etkileri tartıştık. ABD vatandaşlarının ablukadaki varlığı ve bu yasadışı faaliyeti finanse etmek için yabancı paranın etkisi hakkında da konuştuk” dedi. Trudeau, bazı bağış platformlarında toplanan paraların yüzde 50'sinin ABD'den geldiğini de söyleyerek, Biden ile birlikte ablukanın devam etmemesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Trudeau, protestoların General Motors, Ford, Toyota ve Honda’nın fabrikalarını kapatmaya veya vardiyalarını iptal etmeye zorladığının altını çizerek, “Abluka ailelere, otomobil ve montaj çalışanlarına, çiftçilere, kamyonculara, mavi yakalılara zarar verdi” dedi.

PROTESTOLAR SINIRLARI AŞTI

Protestolar Kanada dışına da yayıldı. Covid-19 salgın kısıtlamalarına tepki gösteren protestocular, polis yasağına rağmen Fransa’nın başkenti Paris’i ablukaya almak için dün karavan, araba ve kamyonlardan oluşan konvoylarla Paris'e doğru hareket etti.

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