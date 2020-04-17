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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi

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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
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Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 arttı. Kanada İmamlar Konseyi, Kovid-19'dan ölen Müslümanların kefenlenmeden ve yıkanmadan defnedilmesini önerdi. Quebec'te yeni emekli doktorlar ve son sınıf tıp öğrencileri göreve çağrıldı.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 440 kişi artarak 1273'e yükseldi. Kovid-19 görülen kişi sayısı da 4 bin 426 artışla 30 bin 106'ya çıktı.

ÖLEN MÜSLÜMANLARIN CENAZE İŞLEMLERİ TARTIŞILIYOR

Öte yandan salgında hayatını kaybeden Müslümanların defin işlemleri konusunda tartışma başladı. Kanada İmamlar Konseyi (CCI) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan ölen Müslümanların naaşlarının yıkanmadan ve kefenlenmeden defnedilmesi önerildi. Cenaze namazının da 1-2 kişi ile kılınmasının yeterli olacağı belirtildi. Konseyin bu önerisine bazı alimler ve imamlar itiraz ediyor.

YENİ EMEKLİ DOKTORLAR VE SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Quebec eyaletindeki sağlık kuruluşlarında giderek artan sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için yeni emekli olan doktorlar ve son sınıf tıp öğrencileri göreve çağrıldı.

Quebec Sağlık Bakanı Danielle McCann imzalı talimata göre, eyaletteki özel kuruluşlarda çalışan hemşireler, solunum uzmanları ve tıp teknisyenlerinin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitimini tamamlamaya yakın öğrenciler, salgınla mücadelede görev alacak.

Bu arada yeni emekli olan ve 70 yaşını geçmeyen doktorlar da sağlık kuruluşlarında tekrar çalışmaya başlayacak.

KOVİD-19 NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN PİLOTLAR ORDUDA ÇALIŞACAK

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle havayolu şirketlerinde işten çıkarılan yüzlerce pilottan bir kısmının istihdam edileceği belirtildi. Bu kararla orduda deneyimli pilot açığının da giderileceği kaydedildi.

Kanada genelinde Air Canada ve WesJet başta olmak üzere geçen ay yüzlerce pilot, teknisyen ve teknik personel, seyahat kısıtlamaları ve küresel salgının diğer etkileri nedeniyle işten çıkartmıştı.

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