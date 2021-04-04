Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir haftada kaydedilen 45 bin 902 yeni vakayla toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 1651’e yükseldi.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 228 artarak 23 bin 51'e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de koronavirüs salgınını küresel bir salgın olarak ilan etmiş, o tarihte Kanada’da yaklaşık 140 vaka ve ilk Kovid-19 ölümü kayıtlara geçmişti.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 921 bin 272 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 27 milyon 987 bin 55 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 6 milyon 188 bin 751 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı 704 bin 338 oldu.

"NORMALE DÖNÜŞ YAKIN BİR İHTİMAL DEĞİL"

Bu arada, Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, varyant vakalarındaki artış ile aşılamanın yavaş ilerlemesine atıfta bulunarak "Salgında normale dönüş yakın bir ihtimal değil." dedi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Ontario'da endişe verici tüm vakaların yüzde 67'sini varyantların oluşturduğunu belirten Dr. Tam, Kanada'da etkili olmaya başlayan B117, B1351 ve P1 varyantlarının potansiyel olarak hastaneye yatışları ve yoğun bakımda kalış süreleri dahil bir dizi ciddi gelişmeyi tetikleyebileceğine dikkati çekti.

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