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GeriDünya Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini aştı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 03:18 | Son Güncelleme:

Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini aştı

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Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini aştı
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Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 19 bini geçti.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 62 artarak 715 bin 72'den 760 bin 134'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 1391 artarak 18 bin 120'den 19 bin 511'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 682 bin 365 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 21 milyon 558 bin 935 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

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