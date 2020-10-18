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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 01:43 | Son Güncelleme:

Kanada'da koronavirüs vakalarında artış! 2 bini geçti

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Kanada'da koronavirüs vakalarında artış! 2 bini geçti
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Kanada'da günlük kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2 bini geçtiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bir haftada 14 bin 161 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Bu artışla geçen hafta 182 bin 754 olan vaka sayısı 196 bin 915'e çıktı.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı Kanada’da son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı da 120 artarak 9 bin 660’tan 9 bin 780’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 8 milyon 563 bin 59 Kovid-19 testi uygulandı.

Salgında iyileşenlerin sayısı da 165 bin 446 oldu.

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