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Haber Giriş: 05.09.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Kanada’da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

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Kanada’da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
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Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son bir haftada 3 bin 799 artarak 133 bin 128'e yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre aynı dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 artarak 9 bin 189’a çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 697 bin 380 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, sonbaharın Kovid-19 salgınında yeni riskleri de beraberinde getireceği uyarısında bulunarak kapalı ortamlarda toplanılmamasını istedi.

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