Kanada’da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre aynı dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 artarak 9 bin 189’a çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 697 bin 380 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.



Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, sonbaharın Kovid-19 salgınında yeni riskleri de beraberinde getireceği uyarısında bulunarak kapalı ortamlarda toplanılmamasını istedi.